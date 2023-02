Guerre en Ukraine : un an après, des soldats retrouvent leurs familles

Après de très longs mois loin de leur famille, certains soldats ukrainiens ont le droit de retourner à la maison. Des retrouvailles non sans émotions, un an après le début de l’offensive russe.

Ils ont roulé toute la nuit pour ne pas perdre une minute. Oleg et Artem, artilleurs, rentrent pour la première fois du Donbass. "Pour tenir, je garde une lettre de ma femme sur mon cœur", témoigne Oleg. Artem est désorienté : "Ça fait si longtemps que je suis parti, je ne sais plus où j’habite. Je suis très nerveux". Il retrouve sa compagne, sa petite fille, et sa grand-mère. Oleg tombe dans les bras de sa femme et doit rassurer ses enfants, surtout son jeune fils, Aleksei. Tous deux n’ont pas attendu d’être mobilisés pour aller sur le front, et se sont portés volontaires.

Éloigner la guerre

L’Ukraine est friande de ces images de retrouvailles, et l’armée n’hésite pas à les inclure dans sa communication. Une façon d’admirer le courage et le sacrifice des soldats partis sur le front. Pour tenter d’éloigner le spectre de la guerre, Oleg et les siens sont partis skier. Artem, lui, est parti visiter Kiev avec sa famille. Ils se sont pris en photo avec une colombe, symbole de paix.