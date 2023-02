Vendredi 24 février, à Kiev, le président Volodymyr Zelensky a rendu hommage à tous les soldats et au peuple ukrainien. Un peu partout dans le pays, les ukrainiens ont commémoré leurs morts.

Il est le visage de l'Ukraine qui résiste. Et en ce jour, c'est lui qui s'avance. Le président-soldat devant ses troupes et le drapeau jaune et bleu, étendard d'une nation attaquée. "Je veux dire à vous qui combattez et à vous qui vivez en Ukraine, à quel point je suis fier de vous. Nous sommes tous fiers de vous", a déclaré Volodymyr Zelensky. Se souvenir de l'invasion pour exalter la fierté d'un peuple. Médailles aux combattants blessés. Reconnaissance éternelle à la mère d’un soldat. Poignée de main appuyée à son jeune fils. Un regard d’enfant et l'on comprend tout le sens des cérémonies de ce 24 février.

Célébrer la résistance

À Boutcha, la ville martyr marquée par l'occupation russe, les habitants ont choisi de prier devant les photos de leurs morts abattus dans la rue. Et ce jour n'est pas fait pour apaiser la douleur. Dans tout le pays, des hommages. Des rayons de lumière dans le ciel le soir du 23 février, au-dessus des tombes du cimetière de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine. L’opéra de Kiev s’est aussi paré des couleurs de la fierté. Qu’y avait-t-il aujourd'hui à célébrer, si ce n'est que le pays a tenu ?