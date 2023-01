Guerre en Ukraine : de nouvelles frappes russes ont touché Kiev

Plusieurs frappes ont ciblé l'Ukraine et sa capitale Kiev, samedi 31 décembre, au soir du réveillon du Nouvel An 2023. Le président du pays a accusé les Russes d'être des "non-humains".

La façade de l'hôtel Alfavito a été éventrée à Kiev (Ukraine), samedi 31 décembre. En début d'après-midi, plusieurs explosions ont retenti dans la capitale ukrainienne, notamment dans le centre-ville. "Nous étions à seulement 150 mètres de l'explosion. Nous étions près de la voiture et il était impossible pour nous de comprendre ce qui se passait. Nous avons juste vu la déflagration. Maintenant, nous sommes ici et nous constatons les dégâts", témoigne un habitant, désemparé.

Une vingtaine de frappes dans le reste du pays

Quelques centaines de mètres plus loin, des fenêtres ont été soufflées. Une habitante raconte avoir été sauvée par des pots de plantes qui l'ont protégée. "On avait déjà failli mourir il y a quelques jours", raconte-t-elle. Les frappes n'ont pas ciblé que Kiev. Une vingtaine de missiles auraient été tirés dans le reste du pays, dont 12 abattus par la défense anti-aérienne ukrainienne. "Ces non-humains l'ont fait, ces non-humains vont perdre", a tonné le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Une personne aurait été tuée et une trentaine d’autres blessées par ces frappes, selon le dernier bilan, samedi 31 décembre.