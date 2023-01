Carburants, environnement… Ce qui change ce 1er janvier

À l'occasion du passage à l'année 2023, dimanche 1er janvier, plusieurs mesures entrent en vigueur. Parmi elles, la gratuité des préservatifs pour les personnes de moins de 26 ans, mais aussi la fin de la réduction sur le carburant.

Il ne reste que quelques heures, samedi 31 décembre, pour profiter de la ristourne du gouvernement sur le prix du carburant. Dès le 1er janvier, la réduction de 10 centimes sur le litre d’essence ou de gazole prend fin. “Sur un mois, je devais gagner 20 euros”, regrette déjà un conducteur. À la place, une indemnité de 100 euros sera versée aux Français aux revenus les plus modestes.

Les emballages interdits sur place dans les fast-foods

Dans les magasins, une étiquette avec un QR code permettra de savoir l’origine de certains vêtements et leur pourcentage de matière recyclée. Dans les enseignes de fast-food, il sera aussi interdit de proposer des emballages en carton aux clients qui mangent sur place. “Cela fait un peu plus d’économies et beaucoup plus d’écologie”, dit une femme. Du côté de la santé, les préservatifs deviennent gratuits pour toutes les personnes de moins de 26 ans, même mineures.