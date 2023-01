Culture : déjà de nombreux événements prévus pour 2023

V. Gaget, C. Berbett-Justice

Cinéma, musique, arts picturaux : dans tous les domaines, la culture promet de nombreux événements de taille au cours de l'année 2023. Premier tour d'horizon des œuvres et des artistes qui feront l'actualité.

Pour les mordus de culture, l’année 2023 devrait être un grand cru. Des géants du cinéma, de la musique et de la culture feront leur grand retour. Le 1er février sort Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet, qui reprend le rôle du petit guerrier à moustache. Un casting cinq étoiles, avec notamment Gilles Lellouche, Vincent Cassel ou encore Marion Cotillard, et un budget colossal : 65 millions d'euros.

Les duos à l’honneur au musée

Le 28 juin, un autre héros fait son retour : Indiana Jones. Dans Le cadran de la destinée, Harrison Ford joue à l'archéologue une cinquième fois. Côté peinture, du 28 mars au 23 juillet, le musée d’Orsay confrontera l'œuvre de Degas à celle de Manet. La fondation Vuitton proposera du 5 avril au 28 août un autre duel : Warhol-Basquiat. Une centaine de leurs toiles peintes à quatre mains seront exposées. La grande halle de La Villette mettra le pharaon Ramsès à l'honneur du 7 avril au 6 septembre. Côté musique, deux légendes seront en tournée : Bruce Springsteen et Michel Polnareff.