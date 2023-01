Climat : la Saint-Sylvestre la plus chaude jamais enregistrée ?

Ce samedi devrait être le 31 décembre le plus chaud jamais enregistré. Un signe alarmant du dérèglement climatique en cours, dont les conséquences sont aussi économiques pour les stations de ski.

Finir l'année par un bain de mer revigorant, une tradition qui, samedi 31 décembre, semblait à la portée d'un grand nombre de baigneurs. Au Pradet (Var), les températures sont exceptionnellement douces, avec 16°C à l'extérieur et 13°C dans l’eau. Cette Saint-Sylvestre devrait être la plus chaude jamais enregistrée en France - un signe de plus du réchauffement climatique.

Des records de températures

“Si l’eau était plus froide, ça serait encore un plus bel exploit et ça serait peut-être mieux pour la planète”, lance une baigneuse. Plusieurs villes ont battu des records dans la journée. À Strasbourg (Bas-Rhin), il a fait 18,6°C, soit 13°C de plus que la normale. Il a également fait 18°C à Rennes (Ille-et-Vilaine), 9°C de plus que la normale. Le réchauffement a aussi des conséquences économiques : une station de sports d'hiver des Pyrénées a été contrainte de fermer dans la soirée, faute de neige.