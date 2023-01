Guerre en Ukraine : à Kiev, une soirée du Nouvel An gâchée par les explosions

L'Ukraine a été touchée par plusieurs frappes pendant la nuit du Nouvel An, samedi 31 décembre au soir. Plusieurs explosions ont été entendues dans la capitale, Kiev, où les passants se sont réfugiés comme ils ont pu.

Samedi 31 décembre, des habitants de Kiev (Ukraine) faisaient leurs dernières courses dans un marché historique pour le repas du réveillon du Nouvel An : des bocaux de légumes, une tradition, ou pour les plus aisés, du caviar. Sur la place Maïdan, pas question toutefois de se rassembler ni d'assister à un quelconque feu d'artifice durant la soirée : un couvre-feu est en vigueur à partir de 23 heures. Au pied de l'église Saint-André, on préparait une soirée inoubliable, jusqu'à 5 heures du matin. "Pendant cette nuit du Nouvel An, plus que jamais, tout le monde fera le même vœu : la victoire et la paix", commentait la gérante.

Des frappes sur Kiev et le reste du pays

"Ah, regardez, c'est formidable : une alerte au missile sur une bonne partie du pays", témoignait une cliente pendant la soirée. Quelques minutes plus tard, plusieurs explosions étaient entendues dans le centre de Kiev. Les passants se réfugiaient alors dans une rue à l'abri des frappes. "Ma fille n'a que trois ans, et quand elle a entendu la première explosion, elle a eu peur. Je lui ai fait un gros câlin pour la rassurer", raconte un père de famille.