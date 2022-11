Guerre en Ukraine : à Kherson, des nuits dans le noir et dans le froid

En Ukraine, la ville de Kherson est plongée chaque soir dans l'obscurité et le froid après les sabotages de l'armée russe. Les travaux de réparation prennent du temps.

Lorsque la nuit tombe vers 16 heures et que le thermomètre frôle les 0°C, Kherson (Ukraine) plonge dans le froid. Dans son appartement, Irina réchauffe la pièce qu'elle partage avec ses quatre enfants et sa mère à l'aide d'une gazinière. Ils n'ont ni eau, ni électricité. "C'est dur de vivre sans électricité ni chauffage. On n'a rien à faire, on s'ennuie", confie l'une de ses filles.

Les techniciens s'affairent pour réparer

Dans toute la région, les techniciens s'affairent pour réparer au plus vite les installations sabotées par les forces russes. Les travaux prennent du temps, en raison des mines, dont les champs sont truffés. La canalisation d'eau qui dessert toute la région est très endommagée. Après l'avoir détruite, les Russes ont installé leurs tranchées à proximité. En attendant le retour de l'eau et de l'électricité, les habitants de Kherson s'arment de patience.