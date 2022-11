Écologie : en Irlande, le chauffage à la tourbe fait débat

La tourbe a du succès en Irlande, où elle permet de se chauffer à petits prix, en pleine crise énergétique. Mais l'impact écologique nocif du chauffage à la tourbe pose problème.

Dans la campagne irlandaise, la tourbe est partout. Mickey O'Donnell a passé une grande partie de sa vie à récolter ces briquettes de terre. "J'ai commencé quand j'avais 14 ans, ça a été mon premier travail", se souvient-il. Dans le pays, la tourbe est restée pendant des siècles le principal moyen de se chauffer. Une famille sur sept l'utilise encore aujourd'hui.

Un impact écologique néfaste

Dans une petite dépendance collée à sa maison, Mickey a fait ses réserves pour tenir tout l'hiver et le printemps. "C'est bien moins cher que le gaz, et même que le charbon", explique-t-il. Mais l'utilisation massive de la tourbe pollue, rejetant du CO2 et transformant les plaines en déserts. Depuis des années, un député écologiste se bat pour faire réhumidifier les anciennes tourbières. "Les tourbières ne font pas qu'absorber le CO2, elles le conservent pour longtemps", potentiellement des milliers d'années, plaide Marc O Cathasaigh.