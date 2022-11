Eurozapping : la Turquie bombarde des zones kurdes, les patrons anglais plaident pour l'immigration, grève de médecins en Espagne

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du lundi 21 novembre.

La Turquie lance des raids aériens contre des régions kurdes de Syrie et d'Irak, notamment les provinces de Raqqa et d'Alep en Syrie. Ils interviennent une semaine après un attentat meurtrier à Istanbul, le 13 novembre. Les autorités turques ont imputé l'attaque au PKK et à son affilié syrien. Une quinzaine de morts et une trentaine de blessés sont à déplorer.

Face au manque de travailleurs, le syndicat patronal anglais, la CBI, appelle à assouplir les règles d'immigration. "La croissance est entraînée par deux facteurs : les gens et leur productivité. Soyons honnêtes, nous n'avons pas les gens dont nous avons besoin et nous n'avons pas non plus la productivité", a-t-il estimé.

Grève illimitée des médecins en Espagne

Médecins généralistes et pédiatres de Madrid lancent une grève illimitée. Le secteur de la santé espagnol se porte de moins en moins bien. Des milliers de manifestants ont défilé dans la région de Madrid, où un généraliste peut enchaîner 50, voire 60 rendez-vous par jour.