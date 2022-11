Turquie : début des raids aériens contre des régions kurdes de Syrie et du nord de l'Irak

Ce raid est lancé en réponse à l'attentat qui a fait six morts et 81 blessés à Istanbul et dont serait responsable les forces kurdes syriennes et irakiennes, selon Ankara.

La Turquie lance "Griffe Epée". Cette opération aérienne menée dans le nord de l'Irak et de la Syrie a débuté dans la nuit de samedi 19 au dimanche 20 novembre et vise plusieurs régions sous contrôle des forces kurdes syriennes et du PKK. Elles sont accusées par Ankara du récent attentat qui a fait six morts et 81 blessés à Istanbul et d'être "utilisées comme bases par des terroristes" kurdes, assure le ministère turc de la Défense.

L'opération a été menée "conformément aux droits de légitime défense découlant de l'article 51 de la Charte des Nations unies, afin d'éliminer les attaques terroristes du nord de l'Irak et de la Syrie, d'assurer la sécurité des frontières et d'éliminer le terrorisme à sa source", a affirmé le ministère dans un communiqué. Dans la nuit, sur Twitter, le ministère avait lancé : "L'heure des comptes a sonné! Les salauds devront rendre des comptes pour leurs attaques perfides".

"Pas de victimes" en Irak

Près de 25 frappes aériennes ont été effectuées par l'armée turque dans les provinces syriennes de Raqa et Hassaké (nord-est) et d'Alep (nord), faisant au moins neuf morts dans les rangs des forces kurdes et six morts dans ceux du régime syrien, et en blessant 31 autres selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), une ONG basée à Londres et qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie.

Les frappes ont visé principalement la ville de Kobané (nord) et ses environs, près de la frontière turque, notamment des silos à grains près d'Al-Malikiyah (nord-est) et une centrale électrique au sud de cette province, située dans des zones sous le contrôle des Forces démocratiques syriennes (FDS, coalition armée dominée par les Kurdes). Le commandant en chef des FDS, Mazloum Abdi, dénoncé des bombardements "agressifs et barbares". En Irak, "les Turcs ont visé au moins huit zones où se trouvent des bases du PKK sans faire de victime civile", a assuré un responsable du gouvernement régional du Kurdistan d'Irak.