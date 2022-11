Ukraine : à Kherson, le difficile retour à la vie

À Kherson (Ukraine), la menace plane toujours sur les habitants qui peinent à retrouver un quotidien apaisé.

Près de Kherson (Ukraine), dans un village libéré, le danger guette. Maria, six ans, l'a bien compris. "Maman ne me laisse pas aller jouer dehors parce qu'il y a encore plein de débris de bombes, des choses dangereuses qui peuvent exploser si je marche dessus", confie l'enfant. Pendant l'occupation russe, elle et sa mère ont vécu des mois dans le sous-sol d'une maison, au rythme des bombardements. "J'avais peur de sortir, je restais allongée par terre et c’était horrible. Le sol et la maison tremblaient tout le temps", confie Maria.

Des mois de déminage pour l'école

En quittant la région de Kherson, l'armée russe a laissé des centaines de mines et de munitions derrière elle, comme dans une école, qui servait de prison. "Je souffre quand je vois l'école comme cela, on va nettoyer, mais la tâche est énorme", précise une responsable. Il faudra encore des mois de déminage et de nettoyage avant que Maria ne retrouve les bancs de l'école.