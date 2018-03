Brexit : rencontre avec les sociétés britanniques qui ont choisi Paris

La vue de leurs bureaux a bien changé, ces salariés ont quitté Londres (Royaume-Uni) pour Paris depuis neuf mois. Cette société de fonds financiers a été créée en Grande-Bretagne il y a onze ans par ces Français. Mais le Brexit et les perspectives de sortir du marché européen les ont obligés à partir. Déjà 25 entreprises se sont installées en Ile-de-France et près de 400 sociétés sont attendues d'ici deux ans dans les secteurs de la banque, de la gestion et de l'assurance.

L'immobilier de bureau en profite

Pour Armand Suchet, qui a vécu une dizaine d'années à Londres, le retour dans la capitale est plutôt agréable. "La ville est plus petite donc en terme d'organisation c'est beaucoup plus simple et la vie est beaucoup moins chère", explique le directeur général et co-gérant d'Eleva Capital. Dans une agence immobilière parisienne, on note que les transactions commencent à augmenter. L'immobilier de bureau en profite aussi. 400 traders d'une banque privée vont bientôt s'installer dans cet ancien bureau de poste au coeur de Paris.

