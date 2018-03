Commerce : l'Europe riposte face à Donald Trump

Donald Trump a ouvert les hostilités face à l'Union européenne et menace de taxer les importations d'acier et d'aluminium. Sur le plateau du 19/20, David Boéri revient sur la contre-offensive de l'Europe. Il explique : "Il n'y a aucune liste officielle de produits américains taxés, elle ne sera publiée que si les USA confirment les surtaxes annoncées par leur président. Une chose est sure : l'Europe choisira les produits symboliques du made in USA comme le jus d'orange ou le beurre de cacahuètes, avec l'idée de frapper très fort économiquement. Avec cette taxe, les producteurs d'acier et d'aluminium européens risquent de perdre près de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an."

Des dégâts politiques

L'Union compte ainsi choisir des cibles qui feront le maximum de dégâts sur le plan électoral. Le journaliste développe : "Pour le jus d'orange, par exemple, la Floride est le deuxième producteur mondial, mais a surtout voté en faveur de Donald Trump à une très courte majorité. L'UE ne souhaite pas vraiment entrer dans une guerre commerciale, mais si Donald Trump persiste, elle est prête à lui faire payer une lourde facture politique."

Le JT

