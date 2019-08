Simon Gautier : les secouristes ont récupéré son corps

Mètre après mètre, parfois même en rappel à flanc de rocher, les secouristes italiens évacuent le corps sans vie de Simon Gautier. Pour eux, il est impossible de remonter la pente, qui est trop raide. Ils n'ont d'autre choix que de transporter la dépouille du jeune français jusqu'à la mer, où les attendent des zodiaques des garde-côtes.

Le randonneur avait appelé à l'aide il y a dix jours

Simon Gautier a été localisé dimanche 18 août en fin de journée par les sauveteurs italiens, qui, depuis plus d'une semaine, étaient à sa recherche. "À un moment donné, une de nos équipes a remarqué des effets personnels qui se voyaient de loin. Les secouristes se sont approchés et ont remarqué qu'il s'agissait du sac de Simon Gautier. Son corps était juste en dessous", explique Girolamo Galasso, le chef régional des secours alpins. Selon les secouristes, après sa première chute et son appel au secours, le randonneur serait encore tombé de plusieurs mètres. Il ne pouvait plus utiliser son téléphone, situé plus haut dans son sac à dos.