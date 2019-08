G7 : un dispositif de sécurité exceptionnel en marge du sommet

"Christophe Castaner devrait l'annoncer officiellement demain sur place à Biarritz. Selon une source syndicale, environ 12 800 policiers devraient être mobilisés (...) Il y aurait 4 000 CRS, 3 800 policiers et 5 000 gendarmes. Des effectifs qui seront situés dans la ville, mais à la fois dans les alentours", détaille Thomas Cuny.

La crainte des anti-G7

"Ce que redoute le plus le ministre de l'Intérieur c'est la présence et la mobilisation des anti-G7. 12 000 personnes sont annoncées ce week-end à Hendaye à seulement une trentaine de kilomètres de Biarritz. Autre source d'inquiétude : la présence annoncée de black blocs", ajoute l'envoyé spécial. Pour l'occasion certaines voies à la circulation seront fermées, comme la gare et l'aéroport. "Ce G7 en France, à Biarritz, a deux enjeux : tout d'abord diplomatique, mais également sécuritaire", conclut le journaliste.

