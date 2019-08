International : Vladimir Poutine rend visite à Emmanuel Macron à Brégançon

Emmanuel Macron a reçu lundi 19 août Vladimir Poutine au Fort de Brégançon (Var). Le chef de l'État souhaite réchauffer des relations difficiles avec le maître du Kremlin. Il plaide pour un rapprochement entre l'Union européenne et la Russie, avec le leadership de la France. "Nous avons à réinventer une architecture de sécurité et de confiance entre l'Union européenne et la Russie", explique le chef de l'État français.

Une visite pour réchauffer les relations UE/Russie

Depuis deux ans, les échanges entre les deux hommes ont été nombreux, depuis la rencontre glaciale en mai 2017 jusqu'à la Coupe du monde de football, en passant par des rencontres lors des G20. Interrogé sur l’actuelle répression des manifestations à Moscou, Vladimir Poutine ose un parallèle avec les "gilets jaunes". "Je suis un peu mal à l'aise en le disant ici, mais, vous savez tous que pendant les manifestations des "gilets jaunes", il y a eu plusieurs dizaines de personnes blessées". L'échange se tend entre les deux hommes politiques. "Ceux qui ont manifesté se sont présentés librement aux élections", rétorque Emmanuel Macron.

