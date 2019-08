Malformations congénitales dans l'Ain : une famille en quête de vérité

Les autorités de santé ne leur ont pas apporté de réponses, mais les parents du jeune Louis en sont convaincus : la malformation de leur fils n'est pas due au hasard. Pour comprendre pourquoi leur enfant est né sans main droite, le couple a déposé plainte pour amener la justice à enquêter. "Pour l'instant on ne sait pas du tout. J'ai envie de me battre, pour mon fils et pour nous même et pour toute la famille", déclare Axelle Laissy, mère d'un enfant atteint de malformations. Une procédure pour apporter des réponses à leur fils, aujourd'hui âgé de 6 ans.

8 cas répertoriés

8 malformations avaient été répertoriées dans un périmètre restreint de l'Ain. Les enfants présentaient tous des malformations à la naissance. En juillet 2019, un comité d'experts en avait retenu qu'une seule partie, insuffisant pour poursuivre les investigations. "Nous considérons qu'un juge d'instruction offre ce que n'offrent pas les instances sanitaires à l'heure actuelle". Une enquête sanitaire se poursuit dans le Morbihan où d'autres cas ont été répertoriés.

