Pays basque : Fontarabie, un trésor entre les Pyrénées et l’océan Atlantique

Chaque année, nombre de touristes français passent la frontière pour aller découvrir Fontarabie, un village médiéval du Pays basque espagnol. Dépaysement garanti.

Entre l’océan Atlantique et les Pyrénées, Fontarabie est l’un des trésors du Pays basque espagnol, avec son architecture médiévale et sa gastronomie traditionnelle. Dans cet ancien village de pêcheurs, les touristes sont dépaysés alors qu’ils ont juste traversé la frontière. Avec le bateau, ils sont en Espagne en sept minutes. Des amoureux viennent s’y ressourcer, mais aussi puiser de l’inspiration. "Madame est architecte donc au passage, on en prend de la graine", explique l’homme. À Fontarabie, il n’y a pas de boutiques pour touristes, l’ambiance est authentique.



Meilleurs tapas de la région

Certaines habitations datent du XVIe siècle et on y trouve aussi l’habitation des tout derniers chasseurs de baleines, qui faisaient fortune en revendant leur graisse. Les Français viennent aussi à Fontarabie pour ses bars à tapas, réputés être les meilleurs de la région. Les prix sont plus attractifs qu’en France. Chaque année, plus d’un million de touristes français traversent la frontière pour profiter de Fontarabie.