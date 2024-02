Pêche interdite dans le golfe de Gascogne : y a-t-il eu moins de victimes chez les dauphins durant la pause d'un mois ?

Dans le golfe de Gascogne, les pêcheurs vont pouvoir reprendre la mer à partir de minuit, dans la soirée du mardi 20 février, après un mois d'interdiction de pêche afin de protéger les dauphins, qui peuvent être piégés dans leurs filets. Ce répit a-t-il permis d'avoir moins de morts chez les cétacés ?

Dans les eaux du golfe de Gascogne, les dauphins ont chassé plus librement. Pendant un mois, il n'y avait plus de filets de pêche, dans lesquels ils peuvent être piégés. Les bateaux sont restés au port. Alors, y a-t-il eu moins de victimes ? À La Rochelle (Charente-Maritime), le bilan semble positif. Des scientifiques autopsient les cétacés échoués sur les plages, et n'ont encore eu aucun animal mort de capture depuis la fermeture de la pêche. Avant ce répit, 60 à 70% des dauphins autopsiés étaient morts à cause de la pêche. Chaque année, jusqu'à 9 000 dauphins meurent, ainsi piégés dans le golfe de Gascogne.



L'interdiction doit être reconduite en 2025

La forte hausse des morts depuis 2016 interroge les scientifiques. "Est-ce que ça peut être des engins un petit peu différents (...) qui pourraient augmenter le risque de capture ?" questionne notamment Hélène Peltier, ingénieure de recherche à l'observatoire Pelagis. Par ailleurs, les dauphins ont changé de comportement en se rapprochant des côtes. L'interdiction de pêche d'un mois doit être reconduite en 2025.



Parmi nos sources

Ifremer

Observatoire Pelagis

CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer)

Rapport 2023 de l'Office Français de la biodiversité



Liste non exhaustive