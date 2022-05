Poids lourds : les habitants de Pas-de-jeu subissent leurs nuisances

À Pas-de-Jeu (Deux-Sèvres), le passage des camions se fait de plus en plus fréquent, et avec lui son lot de désagréments. Explications.

La hausse du carburant pousse les camions à fuir les péages pour limiter les frais. Dans les Deux-Sèvres, le village de Pas-de-jeu est ainsi traversé par plus de mille camions par jour. Le bruit est permanent, la pollution insupportable. Passer de l’autre côté de la chaussée est très périlleux.

Des solutions innovantes

Les habitants de Pas-de-jeu subissent de plus en plus les nuisances de ces camions avec la hausse des prix des carburants. En outre, on ne compte plus les dégâts occasionnés par les poids lourds dans le village. Toitures arrachées, évacuations d’eau endommagées, la municipalité a dû trouver des solutions pour éviter les dégradations : placer des gros cailloux en bord de route, par exemple, pour éviter que les camions montent sur les trottoirs. Par ailleurs, des panneaux flexibles ont remplacé les anciens afin qu’ils ne soient pas arrachés par les poids lourds. La commune envisage désormais de leur interdire l’accès au village.