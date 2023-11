COP28 : charbon, pétrole, gaz… peut-on se passer des énergies fossiles ?

Les énergies fossiles sont au cœur des discussions, à l'occasion de l'ouverture de la COP28, jeudi 30 novembre. En 2022, elles ont représenté 82% de la consommation mondiale d'énergie.

En 2022, le gaz naturel, le pétrole et le charbon ont représenté 82 % de la consommation mondiale d'énergie, loin devant le nucléaire ou le renouvelable. Selon un rapport de l'ONU, leur production va continuer d'augmenter, mettant en péril les objectifs climatiques. "La production de charbon va continuer à augmenter jusqu'en 2030 au moins et la production de pétrole et de gaz va continuer à augmenter jusqu'en 2050", indique François Gemenne, professeur à HEC Paris, spécialiste du climat.

Un appel à davantage de sobriété dans l'industrie

À la COP28, l'Union européenne milite pour une sortie progressive du pétrole, du gaz et du charbon. Les pays pétroliers aimeraient continuer à produire en développant le captage et le stockage du carbone qu'ils émettent. À Abou Dabi (Emirats Arabes Unis), une partie du CO2 d'une usine d'acier est captée. Cette technique, coûteuse et énergivore, ne permet de capter qu'un millième des émissions. Le Haut conseil pour le climat appelle à plus de sobriété dans l'industrie.