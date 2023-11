Afrique : le Kenya, l'Éthiopie et la Somalie submergés par des pluies diluviennes

Après trois ans de sécheresse record, la Corne de l'Afrique fait face à d'intenses précipitations. Les inondations ont fait au moins 260 morts au Kenya, en Éthiopie et en Somalie.

Au milieu d'un océan de boue, des milliers de familles ont été poussées à l'exode dans la région de Garissa (Kenya). Les habitants fuient leurs maisons, englouties sous des inondations. Depuis plusieurs semaines, d'intenses précipitations, apportées par le phénomène El Niño, s'abattent sur l'Est de l'Afrique. Le Kenya, l'Éthiopie, mais aussi la Somalie sont concernés. À Beledweyne, en Somalie, le paysage désertique s'est retrouvé noyé par les eaux.

Des événements climatiques extrêmes

Le phénomène, rare et spectaculaire dans cette région du monde, a fait au moins 260 morts dans les trois pays et plus de deux millions de déplacés. "Les inondations étaient tellement rapides et fortes (…) Le plus important c'était de sauver la vie de nos enfants", explique Sadia Sharif Hassa, déplacée. Ces inondations frappent la corne de l'Afrique après trois ans de sécheresse record. Ces événements climatiques extrêmes sont à l'image de ce qui attend l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique.