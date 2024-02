Canada : une mystérieuse épave refait surface sur les côtes

L'épave d'un bateau a émergé sur les côtes de Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada. Remarquablement bien conservé, le navire daterait du XIXe siècle.

À Cape Ray, sur les côtes de Terre-Neuve-et-Labrador (Canada), la silhouette d'une épave a émergé. Le navire fantôme a été poussé vers les côtes par les courants et son armature de bois semble remarquablement bien conservée. Les experts canadiens ont inspecté l'épave et collecté des échantillons de chaîne et de métal, avec l'espoir d'identifier le navire. "C'est un vrai travail de détective, pour remonter l'origine du bois et comprendre quand le navire a été construit", indique Neil Burgess de la société de conservation des épaves de Terre-Neuve-et-Labrador.



Mettre un nom et une histoire sur le navire

Selon les experts, le navire date du XIXe siècle. Vu son envergure, il n'a pas été construit au Canada, mais plus probablement en France ou au Royaume-Uni. L'épave ne pourra pas être hissée sur la plage. Les échantillons devraient livrer leurs secrets, avec l'espoir de mettre un nom et une histoire sur ce navire surgi du passé.