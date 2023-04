Soudan : 56 civils tués lors des combats qui opposent Al-Burhane et Hemedti

En deux jours d'affrontements, l'armée régulière du général Al-Burhane et la milice paramilitaire du général Hemedti plus de 50 civils ont perdu la vie. Sur place, les expatriés attendent de savoir s'ils vont pouvoir quitter le pays, alors que l'aéroport de Khartoum a été partiellement détruit.

Dans les rares commerces ouverts, tous se précipitent pour se ravitailler. Dimanche 16 avril, les forces armées se sont entendues pour trois heures de cessez-le-feu dans la capitale soudanaise. Les combats durent depuis hier. Quelques minutes plus tard, les rues de Khartoum sont presque vides, à l'exception des véhicules transportant des hommes armés. Nous avons pu contacter un des 233 Français installés là-bas. Il reste confiné chez lui depuis hier. "Là on est dans l’obscurité, sans eau car un obus est tombé sur le toit. (…) Mon ressenti c’est qu’à un moment donné, s’il y a la possibilité, il faut quitter le pays. Mais l’aéroport est partiellement détruit", explique-t-il.

56 morts et plus de 600 blessés

Les combats opposent d’un côté le général Hemedti et ses milices paramilitaires et de l'autre le général Al-Burhane, à la tête de l'armée régulière. D'après un collectif de médecins, 56 civils seraient morts et plus de 600 blessés. Trois humanitaires employés par le programme alimentaire mondial ont également été tués dans le Darfour, dans l'ouest du pays. L’ONU a décidé de suspendre son aide. Les deux groupes armés revendiquent tous les deux le contrôle de l'aéroport et du palais présidentiel. Selon des sources diplomatiques, une médiation a été initiée par des groupes rebelles en vue d'un cessez-le-feu, mais les tirs à l’arme lourde et au mortier raisonnaient toujours en fin de journée.