Crash Rio-Paris : Air France et Airbus à nouveau jugés

Lundi 17 avril, les deux sociétés aéronautiques vont être jugées, quatorze ans après le mystérieux crash ayant coûté la vie à 228 personnes lors d'un vol entre Rio et Paris.

Quatorze ans plus tard, le verdict va enfin être rendu pour le procès du crash du Rio-Paris. Après neuf semaines d'audience fin 2021 et quatre mois de délibérés, ce jugement tranchera la question de la responsabilité d’Air France et d’Airbus. Jugés pour homicide involontaire, le constructeur européen et la compagnie française contestent toute responsabilité pénale. Épilogue d'un drame qui remonte au 1er juin 2009, lorsqu'un Airbus A330 affrété par la compagnie Air France décolle quatre heures plus tôt de Rio, destination Paris. À son bord, 228 personnes dont 61 passagers français. Six jours plus tard, les premiers débris de l'avion et une cinquantaine de corps sont retrouvés en pleine mer, mais l'épave reste introuvable. Elle sera finalement localisée deux ans plus tard, à 3 900 mètres de profondeur.

Jusqu'à 225 000 euros d'amende

Se posent alors les questions suivantes : Air France a-t-elle suffisamment formé ses équipages et Airbus a-t-il sous-estimé la gravité du problème de sondes ? Après une décennie d'expertises, les juges d'instruction avaient prononcé un non-lieu en 2019. Deux ans plus tard, après appel, le parquet général avait réclamé le renvoi d’Air France et d’Airbus devant les juges. Le parquet demande alors la relaxe des deux entreprises, estimant que la culpabilité était impossible à démontrer. Mais lundi 17 avril, le tribunal pourrait soit condamner Air France et Airbus définitivement, soit relaxer les deux sociétés. Elles encourent chacune 225 000 euros d'amende.