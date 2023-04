Enjeux de pouvoir : les nouveaux alliés anti-américains

Le Brésil, la Russie, la Chine, l'Iran... De plus en plus de pays font front commun face aux États-Unis. Une tendance que pourraient suivre d'autres pays de la BRICS, comme l'Inde et l'Afrique du Sud.

En déplacement vendredi 14 avril à Pékin (Chine), le président brésilien Lula affiche sa proximité avec son hôte chinois, le président Xi Jinping, jusqu’à épouser par moments sa rhétorique anti-américaine, particulièrement quand il est question de guerre en Ukraine. Enjeux de pouvoir, sur les ressorts d’un front anti-américain de plus en plus large. À la base de cette fronde, la relation entre la Russie et la Chine, unies dans leur détestation des Etats-Unis, un axe auquel on peut rajouter l’Iran.

Une monnaie commune à l'étude

Des pays qui se sont considérablement rapprochés depuis la guerre en Ukraine, pour la promotion d’un nouveau monde. La Chine, puissance dominante de ce trio, a clairement profité de la guerre en Ukraine pour accélérer sa compétition avec son rival américain. Exemple de cet activisme diplomatique chinois : c’est sous le parrainage de Pékin que le 10 mars dernier, l’Arabie saoudite annonce un rapprochement avec l’Iran, son ennemi juré. Un accord inattendu, un pied de nez aux Etats-Unis. Et derrière la rencontre récente entre Lula et Xi Jinping, il y a la volonté chinoise de séduire les pays membres de la BRICS, qui, outre la Chine et la Russie, regroupe le Brésil, l’Afrique du sud et l’Inde, des puissances dites émergentes, non-occidentales. Une monnaie commune entre ces pays est d’ailleurs à l’étude. Un projet vague et très incertain.