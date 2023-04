Guerre en Ukraine : Pâques célébrée malgré les combats

Dimanche 16 avril, Ukrainiens comme Russes ont célébré Pâques tandis que les combats continuent.

Il ne reste plus grand chose de la petite église de Komyshuvakha, dans la région de Zaporijjia (Ukraine), détruite par les bombardements russes, dimanche 16 avril, jour de Pâques, sacré pour les orthodoxes. Aucune trêve, alors que les Ukrainiens comme les Russes célèbrent la fête la plus importante de leur calendrier religieux. Il y a un an, les fidèles étaient pour beaucoup cloîtrés chez eux, par crainte des attaques. Cette année, ils sont venus faire bénir leur traditionnels œufs et gâteaux de Pâques. À Kiev, un prêtre a vu sa communauté évoluer depuis le début de la guerre : "Il y a des gens qui ont survécu aux combats, qui étaient sous l'occupation, et qui maintenant trouvent un sens à la vie. Mais il y en a aussi qui sont partis et ont quitté l'église".

Une paix de courte durée

Malgré ce doute spirituel qui peut parfois s'installer, le président Volodymyr Zelensky a tenu à adresser un message de courage en demandant aux Ukrainiens de garder une foi inébranlable en leur victoire. Tandis qu’à Moscou (Russie), le président Vladimir Poutine a lui assisté à la messe de Pâques en présence du patriarche Kirill. Entre les deux, sur la ligne de front, les soldats ont eux aussi pris un moment pour prier. Entre habitude et résignation, les Ukrainiens savent que les combats vont se poursuivre. Pâques leur aura au moins permis de se retrouver en paix pendant quelques heures.