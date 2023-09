Séisme au Maroc : une semaine après le drame, la vie reprend son cours

Durée de la vidéo : 3 min

Dans une commune du Haut-Atlas, détruite par le séisme, une gérante d’hôtel française a fait de son établissement un lieu de stockage et de distribution. Avec les habitants, elle tente d’insuffler de la vie dans ce village meurtri.

Au Maroc, à seulement 30 km de l’épicentre du séisme, Kenza Fenjiro découvre l’étendu des destructions. Cette gérante d’hôtel assure : "On sent que la vie s’est arrêtée." La famille Kenza a eu un coup de foudre pour cette vallée du Haut-Atlas. Son père y a créé un hôtel. Pour aider les habitants, elle a décidé de faire de l’hôtel, un lieu de stockage et de distribution. "Il y a beaucoup de dons qui sont arrivés. […] Nous, citoyens, on est là pour apporter du réconfort, de la chaleur humaine", explique-t-elle.

Relance la vie dans le village

Dans le village, Kenza a une association qui vient en aide aux femmes et aux enfants. Le local a été très endommagé. Alors, ils essayent de sauver l’essentiel. "Ce qui était important, c’était de relancer les choses. De pouvoir faire du pain, ça a une grande symbolique. […] Ils nous manquent plein de choses. Il faut encore qu’on arrange plein de trucs, mais c’est faisable", assure Kenza. Elle espère redonner peu à peu espoir à ce village anéanti par le séisme.