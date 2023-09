Fleuristes : les fleurs françaises ont le vent en poupe

Durée de la vidéo : 4 min

Article rédigé par France 2 - J. Van Hove, A. François-Poncet, V. Huon France Télévisions

Chez leurs fleuristes, de plus en plus de clients sont séduits par des fleurs 100% "made in France". En conséquence, après 30 ans de mise en sommeil, la filière horticole française renaît.

Les parfums de fleurs 100 françaises et locale embaument la boutique de Gaëlle Peirazeau. Elle indique qu’elle "est en 100% Île-de-France". Cette boutique, située dans le centre de Paris, vend exclusivement des fleurs françaises de saison. "On n'a que des fleurs d’été et de début d’automne", assure la fleuriste. Les clients y ont pris goût. "J’achète exclusivement français", certifie une cliente. Depuis 5 ans, la France française a le vent en poupe. Pourtant, elle avait quasiment disparu du marché pendant 30 ans. Une ferme de fleurs chaque semaine Ils sont de plus en plus de fleuristes à vouloir des fleurs en circuit court. Cette année, sept nouveaux producteurs se sont installés. Au marché aux fleurs de Bordeaux (Gironde), une productrice vend presque toutes ses fleurs à chaque fois. "On n’a pas de pertes", souligne-t-elle. Des horticulteurs produisent des fleurs sous serre depuis 40 ans. Une coopérative du Sud-ouest a été fragilisée pendant des années par la concurrence étrangère. Aujourd’hui, elle relance de nouvelles cultures. En France, depuis 2020, une ferme de fleurs se crée chaque semaine.