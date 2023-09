Vrai ou faux La lecture rapide permet-elle de comprendre tout ce qu’on lit ?

Durée de la vidéo : 2 min

Les méthodes très tendance de la lecture rapide sont relayées notamment sur les réseaux sociaux, où elles comptent de nombreux défenseurs. Seulement, qu’en pensent les scientifiques ?

Lire à toute vitesse, et tout comprendre. Sur les réseaux sociaux, c’est en tout cas l’étonnante promesse de la lecture rapide. Des super lecteurs, qui vendent aussi des formations. Ici, près de 700 euros pour apprendre à lire rapidement. Mais est-ce vraiment possible ? Alexis Vildier est champion de France et médaillé de bronze des championnats du monde de lecture rapide. Sa technique pour lire très vite : se concentrer sur certains mots. "Quand je vois qu’il y a un champ lexical qui revient souvent, j’ai capté et j’accélère un peu", déclare-t-il.

Traiter l’information

Que dit la science de cette technique ? Dans les locaux du CNRS, nous attend une expérience. Une machine permet d’observer le comportement de notre œil, en pleine lecture. Une fixation oculaire dure généralement un quart de seconde. Un temps nécessaire pour traiter l’information que l’on est en train de lire. "Même si on devient un champion de contrôle oculomoteur et qu’on va très vite dans les saccades et dans les fixations, on n’aura pas le temps de comprendre ce qu’on lit. Je ne vois pas comment on peut aller aussi vite, sans perdre en compréhension", estime Saveria Colonna, professeure en sciences du langage à l’université Paris 8.

