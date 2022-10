"Je lis 1 800 mots par minute" : franceinfo était au championnat de France de lecture rapide

Lire le plus vite pssible un livre, et en comprendre l'histoire pour pouvoir répondre à un questionnaire : c'est en substance le principe du championnat de France de lecture rapide, qui vise à développer les yeux et le cerveau des participants. franceinfo y était.

"Quand j'ai commencé, j'étais à 250 mots/minute. En ce moment, selon l'état dans lequel je me trouve, je suis à peu près entre 1 500 et 1 800 mots/minute", raconte Delphine. Cette commerciale venue de l'Oise fait partie des 130 participants du championnat de France de lecture rapide, organisé à la mairie de Bondy, en Seine-Saint-Denis, samedi 22 octobre.

Divisé en trois catégories – junior, ado et adulte – le concours se déroule en deux phases. Dans un premier temps, les candidats ont deux heures pour lire un ouvrage, pas encore sorti en librairie, dans une ambiance studieuse. Puis ils doivent répondre à un questionnaire sur le livre. Comme Delphine, lors de la lecture, beaucoup ne restent que quelques secondes sur chaque page. "On passe les pages très, très vite, et on lit en zigzag. Les mots s'assemblent et vous comprenez l'histoire. On n'est pas obligé de lire tous les mots. L'histoire se crée comme comme si vous aviez un anagramme ou une phrase dont les mots sont mélangés. Vous savez de quoi ça parle", assure Delphine.

Une bande-son d'autoroute dans les oreilles

Pour se concentrer au mieux, certains arrivent équipés d'écouteurs, pour s'isoler dans une ambiance sonore confortable et propice à la concentration. C'est le cas de Selim. "Moi, c'est l'autoroute. C'est un bruit qui, moi, me détend. Ça permet de créer un environnement qui est sain, que ce soit au niveau des oreilles ou au niveau des yeux."

"Je suis beaucoup plus efficace avec ce son-là dans les oreilles. C'est très doux, comme si vous rouliez sur l'autoroute de nuit." Selim à franceinfo

Le but du concours, c'est de stimuler le cerveau et les yeux. La lecture rapide est accessible à tous, assure Kamel Kajoute. Co-organisateur de l'évènement, il est surtout double champion du monde de lecture rapide. Il conseille de lire avec un guide visuel si l'on souhaite accélérer sa vitesse de lecture. "Un guide visuel, c'est soit son doigt, soit un stylo ou une touillette à café. Cet objet va servir de cadence, détaille le champion. C'est lui qui va donner l'allure de lecture, et donc on peut l'accélérer. Nos yeux sont tellement puissants qu'on peut largement aller plus vite."

Et pour cet expert, plus on lit vite, moins se laisse déconcentrer par tout ce qui se passe autour de nous.