Ouverture de la maison et du musée Gainsbourg : "C’était un musée, déjà, je n’ai rien touché, rien bougé", assure Charlotte Gainsbourg

Depuis 30 ans, le mur de la façade du 5 bis, rue de Verneuil, à Paris, est un lieu de recueillement et d’expression pour les fans de Serge Gainsbourg. A compter du mercredi 20 septembre, cette demeure sera ouverte au public, qui pourra découvrir les objets loufoques de l’artiste.

Pour Charlotte Gainsbourg, le 5 bis, rue de Verneuil est longtemps resté un souvenir douloureux, lié à la mort de son père Serge. C'est dans cette maison du 7e arrondissement de Paris qu'elle a grandi, parfois sous l'œil intrusif des caméras. Cinquante ans plus tard, elle concrétise un vieux rêve : ouvrir cette maison au public. "C'était un musée, déjà. Je n'ai rien touché, bougé. C'est un lieu qui est modeste", assure la comédienne et chanteuse. Elle a tranché : il n'y aura pas de caméras. Seuls les visiteurs pourront entrer dans l'intimité du musicien et dans cette maison.

Un bar et un musée

Dans ce décor, on retrouve une multitude d'objets de toutes sortes, comme une étrange araignée. Mercredi 20 septembre, à 30 mètres de la maison, un second lieu ouvrira ses portes : le Gainsbar. "On est venus chercher tous ces petits détails pour faire en sorte que l'expérience se vive comme un prolongement", explique Anatole Maggiar, le directeur des contenus et de la programmation de la Maison Gainsbourg. A l'étage se trouvera le musée avec 450 objets issus de la collection de Gainsbourg.