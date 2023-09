De Gênes à Vintimille : sur la route des migrants

Durée de la vidéo : 2 min

France 2

Article rédigé par France 2 - R. Schapira, L. Tositti France Télévisions

Un débat politique ouvert, une question de politique intérieure. Une certitude pour les milliers d’hommes, de femmes et d’enfants, qui au péril de leur vie, ont déjà traversé une partie du continent africain et de la Méditerranée : il faut tenter d’avancer. La première étape se situe parfois, entre Gênes et Vintimille. Reportage.

Ces hommes viennent de passer la vie sur ce trottoir de Rome. Deux jeunes soudanais, mineurs pour certains, tous arrivés par bateau sur l’île de Lampedusa. "C’est tellement dangereux. Je n’arrive pas à croire que je suis encore en vie", déclare l’un d’eux. À 24 ans, Papapulis veut aller en Allemagne, le meilleur pays pour travailler, dit-il. Mais avant tout, pour être en sécurité. Leur objectif : monter dans le premier train ou le premier bus en direction des villes du nord de l’Italie, pour se rapprocher de l’Allemagne, mais aussi de la France. Ils montent à bord du train au milieu des touristes À Gênes (Italie), près d’une dizaine de trains mènent chaque jour à la frontière, à Vintimille. Dans la gare, nous suivons ces jeunes originaires de Cameroun et de Guinée, qui affirment être mineurs. Sans contrôle de police, ils montent à bord du train au milieu des touristes. À 17 ans, Messi est parti du Cameroun il y a plus d’un an et demi, et il redoute cette prochaine étape. Après deux heures de trajet sans encombre, les voilà arrivés à Vintimille. Tous tenteront de passer la frontière dès que possible.