Séisme au Maroc : les sinistrés en détresse face à la tragédie

D. Schiengler, @RevelateursFTV, C. De Chassey

Le 20 Heures du lundi 11 septembre a retracé le parcours de certaines victimes du séisme à travers des images.

Leur douleur est si forte qu’on entendrait presque leurs cris à travers les photos. Ce sont les images d’un Maroc meurtri par le séisme le plus puissant de son histoire, entre ruines et désolation. Il est 23h11 vendredi 8 septembre quand la terre tremble. La panique s’empare des habitants. Ils fuient et courent pour survivre. Une femme vient de sortir de sa maison juste avant qu’elle ne s’effondre.

Les régions rurales sont les plus détruites

Dans les rues, plus aucun endroit n’est sûr. Beaucoup se retrouvent sur la grande place de Marrakech au milieu de la poussière des décombres. Le séisme, de magnitude 6,8, a touché le centre historique de Marrakech mais ce sont les régions rurales qui sont le plus détruites. À travers les trous béants des bâtiments détruits, un homme erre impuissant. Il cherche son voisin et de l’aide. Les images diffusées sur les réseaux sociaux ont permis de mesurer l’ampleur de la catastrophe.