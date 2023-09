Séisme au Maroc : l’ampleur des destructions vue du satellite

Les maisons et les immeubles sont complètement détruits après le séisme. Depuis le ciel, les images satellites avant et après la catastrophe témoignent de la violence du tremblement de terre.

Ijoukak (Maroc) était un village paisible de l’Atlas. Aujourd’hui, il n’en reste rien. Les maisons en terre cuite se sont presque toutes écroulées. L’entrée du village de Talat N’Yakoub, à quelques dizaines de kilomètres de l’épicentre, est complètement ravagée. Il est difficile d’y retrouver le village qui était accroché aux montagnes dans un décor de carte postale. Sur les images satellites, le centre du village n’existe pratiquement plus.

La mosquée de Tinmel n’a pas résisté



Marrakech, la grande ville plus au nord, n’a pas été épargnée. La médina est remplie de gravats. La mosquée de Tinmel faisait la fierté des Marocains. L’édifice du 12e siècle est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Mais elle n’a pas résisté non plus. Ses murs en terre cuite se sont en grande partie effondrés et le haut du minaret est tombé. La mosquée était en cours de rénovation.