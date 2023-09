Zones commerciales : vers une modernisation soucieuse de l'environnement

Il existe en France plus de 1.500 zones commerciales. Des sites souvent énergivores et peu esthétiques. Alors via un plan de transformation, le gouvernement entend leur donner un autre visage.

Des bâtiments vieillissants, mal entretenus et jamais rénovés, les zones commerciales se sont multipliées en périphérie des villes dans les années 70 et n'ont pas beaucoup changé depuis. "Ce n'est pas très joli, c'est une zone qui accuse le poids des années et cela demande à être rénové", commente un client d'une zone commerciale de l'Essonne depuis 15 ans. Un défi de nombreuses zones commerciales Le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois souhaite réhabiliter ces grands magasins en tôle, collés les uns aux autres, pour rendre la zone commerciale plus verte, comme avec des murs végétaux par exemple. "Il faut aller sur cette modernisation du bâti, c'est un enjeu écologique, environnemental. C'est un enjeu aussi économique pour les propriétaires et les locataires de ces bâtiments-là", estime Frédéric Petitta. Cette transition environnementale est un défi pour de nombreuses zones commerciales en France.