Séisme au Maroc : pourquoi le pays refuse l'aide de la France

Le Maroc n'a pas accepté la proposition d'aide de la France. L'envoyée spéciale Agnès Vahramian, en duplex de Marrakech, lundi 11 septembre, analyse cette décision des autorités marocaines.

"Les relations entre la France et le Maroc ne sont pas bonnes, et ce, malgré les liens culturels. Le roi ne pardonne pas à Emmanuel Macron son refus de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. L'Espagne, le Royaume-Uni et le Qatar l'on fait. Et puis, il y a l'affaire des visas. Le Maroc en veut à la France, car elle a restreint les conditions de visas octroyés à ses ressortissants", rapporte la journaliste Agnès Vahramian, en duplex de Marrakech (Maroc), lundi 11 septembre.

Affaire Pegasus

"Et puis enfin, il y a cette affaire Pegasus. C'est une fâcherie, cette fois-ci, côté français, car le Maroc s'est permis d'écouter des conversations téléphoniques du président Macron via ce logiciel espion. Alors le deuil aurait pu permettre une réconciliation, c'est ce qu'on appelle la diplomatie du séisme, mais le roi Mohammed VI en a décidé autrement", conclut la journaliste.