Séisme au Maroc : les volontaires français attendent l’autorisation du royaume

La France, qui n’a pas encore été autorisée à intervenir au Maroc, s’adapte à la situation en annonçant une aide de cinq millions d’euros réservée aux ONG qui travaillent sur le sol marocain. Les équipes de France 2 ont rencontré le chef des “Pompiers humanitaires français”.

L'équipe des Pompiers humanitaires français est arrivée à Marrakech sans demande d’autorisation. “On part en tant qu’association, on a pris les billets d’avion. Notre but est d’avoir l’autorisation des autorités marocaines. Sans autorisation, nous n’interviendrons pas”, précise Tanguy Charrel, chef de mission. “On voit bien qu’il y a des fissures un peu partout, c’est pour ça qu’il faut sécuriser la zone, monter avec un minimum de personnel. Ce sont tous les endroits qu’il faut éloigner des personnes”, poursuit-il.

“Il y a encore du temps”

Interrogé sur les missions à mener, notamment dans les villages, Tanguy Charrel explique qu’il a des noms de villages qui sont détruits. “On est en train de discuter avec les associations et la mairie de Marrakech pour savoir où on va exactement, mais cela partirait plus au sud avec des villages complètement détruits (…) il est tard quand on dépasse les cinq à sept jours. On a toujours espoir de sortir les victimes, sachant que notre rôle à nous est de nous en occuper. Il y a encore du temps”, conclut le chef de mission.