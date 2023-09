Séisme au Maroc : "J’ai envie de dire merci pour tout cet élan de solidarité", déclare Jamel Debbouze

À Marrakech (Maroc), Jamel Debbouze est venu exprimer sa solidarité avec les habitants, lundi 11 septembre. Sur la célèbre place Jemaa el-Fna, nous le retrouvons interviewé par le journaliste Djamel Mazi.

Jamel Debbouze a tenu à faire le déplacement au Maroc après le puissant séisme. Pourquoi était-ce si important de venir pour lui ? "D’abord pour prendre des nouvelles de ma famille, de mes amis, pour soutenir le peuple marocain et pour voir où je peux être utile éventuellement", répond Jamel Debbouze au micro du 20 Heures en présence du journaliste Djamel Mazi, sur la célèbre place Jemaa el-Fna, lundi 11 septembre. L’acteur précise qu’il y a besoin de tentes, de couvertures, "de tout en fait".

Ne pas déserter le Maroc



Jamel Debbouze a aussi tenu à donner son sang. "J’ai envie de dire d’abord, merci pour tout cet élan de solidarité, on voit des choses arriver de partout (...). Continuez absolument, on a besoin de soutien dans tous les sens", affirme-t-il. "On a aussi besoin de soutenir ce pays, que les touristes ne désertent pas le Maroc", car de nombreux ruraux travaillaient à Marrakech (Maroc) et vivaient du tourisme, précise l’acteur.