Afghanistan : l'enfer quotidien des femmes

Depuis l'arrivée des talibans au pouvoir en Afghanistan, en août 2021, la situation des femmes s'est encore plus détériorée. Dans une petite maternité du pays, les capacités d'accueil sont réduites. Les femmes meurent parfois en donnant la vie.

Dans les montagnes de la province de Khost, en Afghanistan, à 250 km de la capitale Kaboul, existe une petite maternité. Pour les Afghanes qui vivent dans cette région reculée, elle est aussi un refuge. Car accoucher aujourd'hui dans le pays n'est pas une sinécure, surtout quand on a peu de moyens. L'Afghanistan est l'un des dix pays où les femmes meurent le plus en donnant la vie.



Les femmes privées d'éducation

Le taux de mortalité des nouveau-nés est également très élevé. Cette maternité est gérée par une ONG norvégienne et par Médecins sans frontières. Le personnel est féminin et très dévoué. Dix bébés par jour naissent ici en moyenne, malgré des capacités d'accueil assez réduites. Depuis l'arrivée des talibans au pouvoir, en août 2021, la situation des femmes en Afghanistan s'est encore plus détériorée. Elles sont notamment privées d'éducation, et l'accès au soin est compliqué. Les talibans imposent aussi aux femmes de rester confinées chez elles.