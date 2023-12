République tchèque : Prague sous le choc après une fusillade mortelle

Au moins 15 personnes ont perdu la vie dans une fusillade dans une université de Prague, en République tchèque, jeudi 21 décembre. La police dénombre aussi 24 blessés.

En plein centre historique de Prague (République tchèque), la stupeur, jeudi 21 décembre. Une détonation et des coups de feu ont retenti dans une université située entre le marché de Noël et le quartier juif. Des étudiants se retranchent, en équilibre sur les corniches du bâtiment. Dans les salles de cours, le personnel et des étudiants s'accroupissent sous les tables. D'impressionnants moyens de police et d'ambulances ont été déployés, selon un touriste français, présent dans le quartier.



Le tireur retrouvé mort

L'auteur de l'attaque est un étudiant du campus âgé de 24 ans. Son père a été retrouvé mort ce midi. Les policiers le recherchaient. Il aurait indiqué sur les réseaux sociaux en avoir marre de la vie, avant de commettre son massacre. Martin Vondrasek, le chef de la police, dresse un premier bilan de "15 morts" et "au moins 24 blessés" qui ont "été pris en charge sur place". Le tireur a été retrouvé mort.