Hérault : les transports en commun désormais gratuits à Montpellier

La gratuité des transports publics à Montpellier (Hérault) permet aux 500 000 habitants de la métropole d'économiser de l'argent. La mesure a également un but écologique.

À Montpellier (Hérault), tous les transports en commun sont désormais gratuits. La mesure concerne les 500 000 habitants de la métropole. Dans la soirée du jeudi 21 décembre, les premiers passagers à en profiter n'y trouvent que des avantages. "Cela fera environ 30 euros économisés par mois", confie une femme. "Cela va me permettre aussi de me déplacer plus souvent en tramway et donc de moins prendre mon véhicule", affirme une autre habitante.

Un coût d'environ 30 millions d'euros par an

Selon la municipalité, la gratuité des transports coûtera près de 30 millions d'euros par an. Un choix assumé par le maire, qui en avait fait une promesse de campagne. "C'est la dépense publique qui prend en charge. Puisque les routes sont gratuites, nous pensons que les rails du tramway peuvent aussi le devenir pour le bien des habitants et pour l'engagement en faveur du climat", explique Michaël Delafosse, le maire PS de Montpellier.