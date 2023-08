Afghanistan : en deux ans, l'emprise totale des talibans

Ce 15 août 2023 marque les deux ans du retour au pouvoir des talibans, à Kaboul. Depuis, l’Afghanistan vit une crise humanitaire sans précédent. Les talibans, eux, célébraient ce mardi leur conquête.

Les talibans qui patrouillent dans Kaboul sont des soldats d’élite. Mais impossible de connaître les effectifs, ni les missions exactes que ces forces spéciales effectuent dans la capitale. Avec leurs nouveaux uniformes, les fondamentalistes paradent et imposent la loi des talibans. Des soldats des forces spéciales, qui ont bien changé. À l’été 2021, ils arrivaient des montagnes en tenue traditionnelle après 20 ans de clandestinité.

Daesh est désormais leur principale menace

Aujourd’hui, les talibans veulent nous montrer que la sécurité est la priorité du régime islamiste, et que les habitants sont rassurés par leur présence. Lors des check-points, les talibans cherchent les criminels, les trafiquants et dans les sacs, des armes ou des explosifs. Mais leur ennemi est désormais Daesh et pour faire face à cette menace, ils patrouillent jour et nuit.