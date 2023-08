Dans les Pyrénées-Orientales, c'est à ce jour l'incendie le plus important de l'été. En quelques heures, 500 hectares sont partis en fumée. Désormais fixé, le feu reste sous une étroite surveillance.

Un mur de feu, juste au bout de la rue. Les flammes lèchent les clôtures et sautent de jardin en jardin, au gré des rafales. Une maison vient de s'embraser. L'incendie a pris près d'une zone résidentielle, lundi 14 août. Les pompiers ne sont pas encore dans ce quartier de Saint-André (Pyrénées-Orientales), alors, au milieu de fumées suffocantes, ce sont les habitants, aidés de gendarmes, qui sont en première ligne.

Éloigner les bouteilles de gaz

Impossible pour eux d'essayer d'éteindre le brasier, car il est trop puissant et trop imprévisible. Pour un père de famille, la seule solution est d'arroser, encore et encore, les murs et les haies, pour que peut-être le feu passe son chemin. Et surtout, éloigner le plus loin possible les bouteilles de gaz. Dans d'autres propriétés, certaines ont en effet explosé et ont attisé le brasier. Poussé par un vent chaud et sec, le feu, virulent, a surpris tout le monde. 250 pompiers sont déployés dans la nuit du mardi 15 août pour veiller à ce qu'il n'y ait aucune reprise.