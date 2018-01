Afghanistan : des Français parmi les terroristes

Trois ressortissants français ont été tués en Afghanistan alors qu'ils combattaient au côté de la branche locale du groupe État Islamiste. Ils ont perdu la vie lors d'un bombardement de l'OTAN au début du mois de janvier. "C'est une information que nous avons pu confirmer auprès de sources diplomatiques", affirme le journaliste Nicolas Bertrand.

"Ils auraient fait de l'Afghanistan une sorte de base de repli"

Cela faisait déjà plusieurs semaines que le gouvernement suspectait des djihadistes français et algériens d'avoir rejoint l'Afghanistan après les défaites en Syrie et en Irak. "Ils auraient fait de l'Afghanistan une sorte de base de repli", précise le journaliste. Cette zone se trouve au nord de l'Afghanistan et l'État islamique tenterait de se réorganiser. Selon le journaliste, une province du nord de l'Afghanistan serait presque entièrement aux mains du groupe État islamique.

