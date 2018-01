Afghanistan : le pays au bord du chaos ?

Après trois attentats en une semaine, l'Afghanistan est sous le choc. Samedi 27 janvier, l'explosion d'une ambulance piégée au coeur de Kaboul a fait plus de 100 morts et 235 blessés. Jeudi dernier, cinq personnes de l'ONG britannique "Save the children" ont été tuées à Jalalabad et quelques jours plus tôt, une attaque terroriste contre un grand hôtel de la capitale afghane a fait 20 victimes.

Le pouvoir totalement dépassé

Présents en Afghanistan depuis plus de 20 ans, ce sont principalement les talibans qui revendiquent les attaques. Aujourd'hui, on compte également une vingtaine de groupes terroristes dans le pays, dont la branche afghane de Daech. Miné par la corruption, le pays est totalement dépassé. Les quelque 15 milliards de dollars investis par les États-Unis semblent évaporés.

De nombreux talibans se sont installés au Pakistan et le réseau Haqqani est soupçonné être à l'origine de l'attentat du samedi 27 janvier. Officiellement allié dans la lutte contre le terrorisme, le Pakistan est régulièrement accusé de fermer les yeux sur les agissements de ce groupe. Ce dernier aurait pourtant des liens avec les services secrets.

