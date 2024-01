Direct Météo : 25 départements du nord et du centre de la France en vigilance orange "neige-verglas"

#METEO Dans son bulletin, Météo-France assure que quelques centimètres sont attendus "sur les départements en vigilance orange les plus à l'est". "Sur le Massif Central et l'Isère, en fin de journée de jeudi, les précipitations vont se renforcer. La neige pourrait donc rapidement remplacer la pluie à très basse altitude en fin d'après-midi dans le Massif Central, et en début de soirée dans l'Isère", ajoute l'agence. "Les conditions de circulation seront très difficiles", précise-t-elle.