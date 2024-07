Direct Guerre en Ukraine : quatre morts dans une frappe russe sur un deuxième hôpital à Kiev

Kiev en proie à des bombardements. Une nouvelle explosion a été entendue, lundi 8 juillet, par des journalistes de l'AFP, dans la capitale ukrainienne. Elle a retenti quelques heures à peine après plusieurs frappes russes qui ont fait au moins neuf morts à Kiev. Autour de l'hôpital pour enfants Okhmadyt, touché lors de la première frappe, des habitants se sont réfugiés en courant dans les abris anti-aériens, a constaté une journaliste de l'AFP sur place.

En réaction, la France a condamné "fermement" les frappes massives de missiles russes. "Ces actes barbares visant directement et volontairement un hôpital pour enfants sont à ajouter à la liste des crimes de guerre dont la Russie devra rendre compte", écrit le quai d'Orsay. Suivez notre direct.

Une attaque massive de la Russie. Le bilan des frappes russes lundi sur Kiev est monté à 10 morts et 35 blessés, a annoncé sur Telegram l'administration militaire de la capitale ukrainienne. Au total, plus de 40 missiles ont été tirés et ont fait au moins 24 morts et des dizaines de blessés. "Les terroristes russes ont de nouveau attaqué lourdement l'Ukraine avec des missiles. Différentes villes : Kiev, Dnipro, Kryvyï Rig, Sloviansk, Kramatorsk. Plus de 40 missiles de différents types. Des immeubles d'habitation, des infrastructures et un hôpital pour enfants ont été endommagés", a réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur Telegram.

Des hôpitaux ciblés. "Un des plus importants hôpitaux pour enfants d'Europe" a été endommagé dans la capitale, "il y a des gens sous les décombres et le nombre exact des victimes est pour l'heure inconnu", a fustigé Volodymyr Zelensky sur X, diffusant une vidéo du bâtiment endommagé. Puis quatre personnes sont mortes dans une frappe russe sur un second hôpital à Kiev.

Des installations électriques touchées. Les frappes russes ont touché des installations électriques à Kiev. "Trois sous-stations transformateurs de DTEK ont été détruites ou endommagées dans les quartiers Golosiivskyi et Chevtchenkivskyi" de la capitale ukrainienne, a précisé l'opérateur privé DTEK sur Telegram, précisant que des lignes électriques avaient aussi été endommagées. L'armée russe cible régulièrement des infrastructures comme des installations énergétiques et des usines et tuant des civils dans une stratégie qui vise à saper le moral des Ukrainiens.

Des frappes avant un sommet de l'Otan. Ces attaques ont lieu à la veille de la réunion de l'Otan aux Etats-Unis, où il sera largement question du soutien fourni par cette alliance à Kiev, mais aussi des incertitudes que font peser dessus les élections américaines à venir et l'éventuelle victoire de Donald Trump. Volodymyr Zelensky est arrivé lundi à Varsovie, avant de se rendre à ce sommet à Washington.