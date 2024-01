Météo : en moins d'une heure, la station de Senonches a alterné entre le chaud et le froid

La France coupée en deux. La moitié nord de l'Hexagone était placée, mercredi 17 janvier, en vigilance "neige-verglas" et "pluie-inondation". Certains grelottaient quand d'autres connaissaient des températures particulièrement douces : 0°C à Lille (Nord), 1°C à Amiens (Somme) contre 17°C à Marseille (Bouches-du-Rhône) ou 19°C à Biarritz (Pyrénées-Atlantique). En Eure-et-Loir, la ville de Senonches, elle, se trouvait précisément à la frontière entre la zone chaude et la zone froide.

Selon les données de la station, la température s'est élevée de 10°C mercredi à la mi-journée, pour s'effondrer ensuite rapidement. Dans le détail, elle est passée de 1,1°C à 11h30 à 11°C à 13h30 pour revenir à 1,4°C à 14h30. C'est ce que montre ce graphique publié par l'association Météo Centre sur le réseau social X (anciennement Twitter).

"Nous avions, hier, une perturbation qui traversait la France avec une limite assez marquée au niveau de Senonches", explique Frédéric Long, prévisionniste à Météo-France. "L'Ile-de-France était également sur cette limite puisque les températures, mercredi après-midi, étaient autour de 0°C du côté du Vexin, dans le nord de la région, contre 13°C à l'extrême sud de l'Essonne et de la Seine-et-Marne", relève-t-il.

Sur la carte de vigilance publiée par Météo-France mercredi à 10 heures, on constate que l'Eure-et-Loir est l'un des départements en vigilance orange les plus au sud, et donc l'un des territoires les plus exposés aux forts contrastes.

Senonches se trouvait à la limite entre une masse d'air chaude et une autre froide, résume Frédéric Long. "Lorsque cela s'est brutalement réchauffé, je pense que la masse d'air un peu au-dessus, en altitude, avait déjà commencé à se radoucir. En revanche, nous avions un vent d'est qui maintenait de l'air froid près du sol. C'est pour cela que le froid s'est maintenu tardivement jusque vers midi", expose le prévisionniste.

La façon dont circule le vent à Senonches a également un rôle important dans cette hausse brutale des températures. "Dans cette ville, le vent a tendance à tourner plus au sud, côté sud-ouest. Je pense que le vent a tourné et que l'air plus doux du Sud-Ouest est arrivé", avance-t-il. L'air relativement chaud qui se trouvait en altitude est alors descendu en "quelques minutes", "effaçant la pellicule froide qui persistait au niveau du sol", explique-t-il.

En revanche, la rapide rechute des températures observée ensuite à Senonches est "remarquable". A la station de La Loupe, qui se trouve à seulement 5 km plus au sud, les températures se sont maintenues de façon élevée quelques heures de plus qu'à Senonches.

"Nous ne savons pas exactement la façon dont le vent s'est comporté mais tout porte à croire que la masse d'air au-dessus de Senonches est brutalement revenue du côté froid." Frédéric Long, prévisionniste à Météo-France à franceinfo

Dans l'absolu, observer dans une station des écarts de 10°C en l'espace une heure n'est pas particulièrement exceptionnel. En revanche, Frédéric Long souligne qu'il est nettement plus rare d'observer de tels pics aussi brefs.